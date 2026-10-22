டெண்டர் விட்ட பணிகளுக்கு பணி ஆணை வழங்குவதில் ...இழுபறி! பொன்னேரியில் உள்கட்டமைப்பு வசதியின்றி மக்கள் தவிப்பு
டெண்டர் விட்ட பணிகளுக்கு பணி ஆணை வழங்குவதில் ...இழுபறி! பொன்னேரியில் உள்கட்டமைப்பு வசதியின்றி மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 12, 2026 04:57 AM
ADDED : அக் 11, 2026 07:46 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரி நகராட்சியில், 47.75 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கால்வாய், சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு 'டெண்டர்' விடப்பட்ட நிலையில், அதற்கான பணி ஆணை வழங்குவதில் இழுபறி நீடிப்பதால், உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் கிடைக்காமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
பொன்னேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், கால்வாய், கான்கிரீட் சாலை, புதிய ஆழ்துளை கிணற்றிற்கான மோட்டார் உள்ளிட்ட உதிரி பாகங்கள் பொருத்துதல், சாலையோரங்களில் உள்ள முட்புதர்களை அப்புறப்படுத்தி வடிகால்வாய்களை துார் வாருதல், மழைநீர் கால்வாய்களை புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேற்கொள்வதற்காக, கடந்த மாதம் 15ம் தேதி இ - டெண்டர் முறையில் ஒப்பந்தம் விடப்பட்டது.
இதற்காக, நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ், 47.75 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. டெண்டர் நாளில், குறைந்த மதிப்பீடு தொகை அளித்திருந்த தகுதியான ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், மேற்கண்ட பணிகளுக்கான டெண்டர் எடுத்த ஒப்பந்ததாரர்கள், இதுவரை அதற்கான பணிகளை தொடங்காமல் உள்ளனர். நகராட்சி நிர்வாகம், இதுவரை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்காமல் இழுத்தடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தலைவர், கமிஷனர் என, அவர்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மக்களுக்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேற்கொள்வதில் இழுபறி நீடிக்கிறது.
கால்வாய்களை சீரமைத்தல், சாலைகளை புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு ஆளாகி தவிக்கின்றனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில், நிதி ஒதுக்கி, டெண்டர் விடப்பட்டு தாமதப்படுத்தபட்டு வரும் மேற்கண்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கான பணிகளை உடனடியாக தொடங்க, மாவட்ட நிர்வாகம், பொன்னேரி நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு உரிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
டெண்டர் விடப்பட்டு, பணிகளை முடிக்க குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், பணி ஆணை வழங்காத நிலையில், சில பணிகளுக்கான கால அவகாசமே முடிந்துவிட்டது.
உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டும், பணிகளை தொடங்குவதில் இழுபறி நீடிப்பது, நகராட்சியின் அலட்சிய போக்கை காட்டுகிறது.
தற்போது, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்காத நிலையில், பெரும் பாதிப்புகள் இல்லை. அதேசமயம், அடுத்த சில தினங்களில் மழைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
அப்போது, மக்கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு உள்ளாவர். அதற்குள், டெண்டர் விடப்பட்ட பணிகளை முடிக்க, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
தொடங்கப்படாத பணிகள்
பணி விபரம் : நிதி ஒதுக்கீடு : பணி முடிக்கும் காலம்
வேணுகோபால் குறுக்கு தெரு சிமென்ட் சாலை அமைத்தல் : 2.90 லட்சம் : 30 நாட்கள்
தேவத்தம்மன் நகரில் புதிய ஆழ்துளை மோட்டார் சாதனங்கள் : 1.50 லட்சம் : 15 நாட்கள்
சாலையோர முட்புதர்களை அகற்ற பொக்லைன் இயந்திரம் வாடகைக்கு எடுத்தல் : 5.00 லட்சம் : 30 நாட்கள்
மழைக்கால முன்னெச்சரிக்காக, அனைத்து வார்டுகளிலும் வடிகால்வாய்களை துார் வாருதல் : 5.00 லட்சம் : 30 நாட்கள்
கவிமணி தெருவில் சேதமான மழைநீர் கால்வாயை சீரமைத்தல் : 6.50 லட்சம் : 30 நாட்கள்
வெள்ள தடுப்பு பணிகளுக்கு மணல் மூட்டைகள், சவுக்கு கட்டை தயார் நிலையில் வைத்திருத்தல் : 5.00 லட்சம் : 15 நாட்கள்
பார்த்தசாரதி கோவில் தெருவில் விடுபட்ட பகுதிக்கு சிமென்ட் சாலை அமைத்தல் : 1.55 லட்சம் : 15 நாட்கள்
எட்டியம்மன் கோவில் தெருவில் கல் சாலை அமைத்தல் : 1.60 லட்சம் : 15 நாட்கள்
நாடார் ரைஸ்மில் சாலையில் மழைநீர் கால்வாய் அமைத்தல் : 8.40 லட்சம் : 30 நாட்கள்
திரவ குளோரின் சப்ளை செய்தல் : 5.00 லட்சம் : 6 மாதங்கள்
அண்ணா நகரில் கல் சாலை அமைத்தல் : 1.30 லட்சம் : 3 மாதங்கள்