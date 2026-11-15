சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அரசு நிலத்திற்கு எல்லை நிர்ணயம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அரசு நிலத்திற்கு எல்லை நிர்ணயம்
UPDATED : நவ 13, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:26 PM
திருமழிசை: திருமழிசையில் பேருந்து நிலையத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரசு நிலத்திற்கு, நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நில அளவை செய்யப்பட்டு, எல்லை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.
திருமழிசை பேரூராட்சி பகுதியைச் சேர்ந்த பாஸ்கர் என்பவர், பேரூராட்சி சார்பில், பேருந்து நிலையத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை அளவீடு செய்ய வேண்டுமெனவும், அந்த நிலத்தில் நாகம்மாள் என்பவர் அமைத்துள்ள வேலியை அகற்ற வேண்டுமெனவும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்திருந்தார்.
இதையடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரப்படி, கடந்த 10ம் தேதி, பூந்தமல்லி தாசில்தார் நடராஜன் தலைமையிலான வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள், நில அளவை பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, புகார்தாரர் பாஸ்கர், அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால், நில அளவை பணி பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து, திருவள்ளூர் கலெக்டர் மற்றும் மாவட்ட நில அளவை துறையில், புகார்தாரர் பாஸ்கர் புகார் அளித்தார்.
இதையடுத்து, நேற்று திருவள்ளூர் மாவட்ட நில அளவை பதிவேடுகள் துறை உதவி இயக்குநர் பேச்சியப்பன் உத்தரவின்படி, மீண்டும் திருமழிசையில் நில அளவீடு செய்யும் பணி நடந்தது.
அதன்படி, நேற்று காலை, முதலில் தலைமை சர்வேயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் திருமழிசை சர்வேயர் முகம்மது ஆரீப் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர், நில அளவை பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, புகார்தாரர் பாஸ்கரனுக்கும், வருவாய்த் துறையினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்த தாசில்தார் நடராஜன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தான் நில அளவீடு செய்யும் பணி நடந்து வருகிறதென, புகார்தாரர் பாஸ்கரிடம் தெரிவித்தார்.
பின், பேருந்து நிலையத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை அளவீடு செய்த வருவாய்த்துறையினர், அதற்கு எல்லை நிர்ணயம் செய்தனர்.
பின் தாசில்தார் நடராஜன் கூறியதாவது:
பேருந்து நிலையத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில், எவ்வித ஆக்கிரமிப்பும் இல்லை. நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, இந்த நிலத்தை அளவீடு செய்து எல்லை நிர்ணயம் செய்துள்ளோம்.
வரும் காலங்களில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடாது என எச்சரிக்கை பதாகை வைக்கவும், கிராம நிர்வாக அலுவலரை அறிவுறுத்தியுள்ளோம்.
மேலும், 439/1ஏ என்ற அரசு நிலம் குறித்து, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து வருகிறது. நீதிமன்ற இறுதி தீர்ப்புக்குப்பின், அந்த நிலம் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அளவீட்டு பணியின் போது, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை வெள்ளவேடு போலீசார் செய்திருந்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.