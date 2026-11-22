பொன்னேரி ரயில் – பஸ் நிலையம் இடையே பஸ் இயக்க கோரிக்கை
பொன்னேரி ரயில் – பஸ் நிலையம் இடையே பஸ் இயக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரி ரயில் நிலையம் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு இடையே நகர பேருந்து இயக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
பொன்னேரி ரயில் நிலையத்திற்கு கிருஷ்ணாபுரம், தடப்பெரும்பாக்கம், திருவேங்கிடபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான பயணியர் புறநகர் ரயில்களில் பயணிக்கின்றனர். மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கும், ரயில் நிலையத்திற்கும், 3 – 5 கி.மீ., துாரம் உள்ளது.
இருசக்கர வாகனங்கள், ஆட்டோ மூலம் பயணியர் ரயில் நிலையம் வந்து செல்கின்றனர். இதில், ஆட்டோக்களில் பயணிக்க மேற்கண்ட இடங்களுக்கு, 100 – 120 வரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால், பயணியருக்கு கூடுதல் செலவினம் ஏற்படுகிறது.
பொன்னேரியில் இருந்து சென்னை செல்வதற்கே ரயில் கட்டணம், 10 ரூபாய் என உள்ளது. அதேசமயம், ரயில் நிலையத்திற்கு வருவதற்கு பயணியர் அதிகம் செலவு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
பயணியர் பயனடையும் வகையில், பொன்னேரி ரயில் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு இடையே நகர பேருந்து இயக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து பயணியர் கூறியதாவது:
பொன்னேரி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ரயில் நிலையம், வேண்பாக்கம், திருவேங்கிடபுரம், தடப்பெரும்பாக்கம், கிருஷ்ணாபுரம், பொன்னேரி பழைய பேருந்து நிலையம், தேரடி வழியாக சுற்றுப்பாதையில் பேருந்து இயக்கினால் பயணியர் மட்டுமின்றி, பொன்னேரிக்கு வந்து செல்வோரும் பயனடைவர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.