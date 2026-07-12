தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/﻿ டெங்கு ஒழிப்பு பணி: 200 டயர்கள் பறிமுதல்

﻿ டெங்கு ஒழிப்பு பணி: 200 டயர்கள் பறிமுதல்

﻿ டெங்கு ஒழிப்பு பணி: 200 டயர்கள் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:22 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:22 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருத்தணி: தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்ச ல் பர வலை தடுக்கவும், டெங்கு கொசு உற்பத்தியை தடுக்கும் வகையில், அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூ ராட்சிகளில் நேற்று, பழைய டயர்களை அகற்ற வேண்டும் என, அரசு உத்தரவிட்டது.

திருத்தணி நகராட்சியில் நேற்று டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கையாக, நகராட்சி கமிஷனர் கன்னி யப்பன் உத்தரவின்படி, அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் பழைய டயர்களை பறி முதல் செய்யும் பணியை மேற்கொண்டனர். இதில், 200 டயர்கள் பறிமுதல் செய்யப் பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us