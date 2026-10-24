காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை எச்சரிக்கை கடலுக்கு செல்ல மீனவர்களுக்கு தடை
காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை எச்சரிக்கை கடலுக்கு செல்ல மீனவர்களுக்கு தடை
ADDED : அக் 23, 2026 07:58 PM
பொன்னேரி: வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால், திருவள்ளூர் மாவட்ட மீனவர்கள், நாளை முதல், மறு அறிவிப்பு வரும் வரை, கடலில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என, மீன்வளத்துறை எச்சரித்துள்ளது.
தென்கிழக்கு மற்றும் மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில், காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது.
அது புயலாக மாறி, இம்மாதம் 28 மற்றும் 29ம் தேதிகளில், ஆந்திர மாநிலத்தில் கரையை கடக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக, வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் காரணமாக, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள், கடலில் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என, அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இது தொடர்பாக, திருவள்ளூர் மாவட்ட மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் ஜனார்த்தனன் கூறியதாவது:
குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக, அதிவேக காற்று மற்றும் கடல் சீற்றத்துடன் இருக்கும்.
எனவே, நாளை முதல், மறு அறிவிப்பு வரும் வரை, மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம். ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து மீன்பிடி படகுகளும், நாளைக்குள் கரை திரும்ப வேண்டும்.
இது குறித்து, அனைத்து மீனவ கிராம தலைவர்கள், நிர்வாகிகளுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்