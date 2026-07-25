ரூ.8.63 கோடியில் வண்டலுார் பூங்காவில் மேம்பாட்டு பணி
ரூ.8.63 கோடியில் வண்டலுார் பூங்காவில் மேம்பாட்டு பணி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:26 AM
சென்னை: வண்டலுார் உயிரியல் பூங்காவில், 8.63 கோடி ரூபாயில், 22 மேம்பாட்டு திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கான பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
சென்னையை அடுத்த வண்டலுாரில், 1,490 ஏக்கர் பரப்பில் உயிரியல் பூங்கா அமைந்துள்ளது. இங்கு, 178 இனங்களைச் சேர்ந்த 2,389 வன உயிரினங்கள், மக்கள் பார்வையிடுவதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தினமும், 20,000 பேர் வரை வந்து செல்கின்றனர். இங்கு மக்களின் வசதிக்காகவும், வன உயிரினங்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும், பல்வேறு மேம்பாட்டு பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
அந்தவகையில், தற்போது, 8.63 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 22 மேம்பாட்டு பணிகளுக்கு, உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் டெண்டர் கோரியுள்ளது. அதில், 'லயன் சபாரி' வளாகத்துக்கு புதிய வேலி அமைப்பது, விலங்குகளின் கூண்டுகளை புதுப்பித்தல், பார்வையாளர் வசதிகள் மேம்பாடு என, 22 பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.