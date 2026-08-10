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திருத்தணி முருகன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்: 2 மணி நேரம் காத்திருந்து தரிசனம்

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்: 2 மணி நேரம் காத்திருந்து தரிசனம்

UPDATED : ஆக 10, 2026 03:50 AM

ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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UPDATED : ஆக 10, 2026 03:50 AM ADDED : ஆக 09, 2026 06:01 PM

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திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில் நேற்று ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்ததால், இரண்டு மணி நேரம் காத்திருந்து மூலவரை தரிசனம் செய்தனர்.

திருத்தணி முருகன் கோவிலில், நேற்று வார விடுமுறையான ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்தனர். இதனால், பொதுவழியில் மூலவரை தரிசிக்க இரண்டு மணி நேரம் பக்தர்கள் காத்திருந்து தரிசித்தனர்.

அதேபோல், 100 ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெற்ற பக்தர்கள் ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்து மூலவரை வழிபட்டனர். முன்னதாக, நேற்று அதிகாலை 5:00 மணிக்கு மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தங்கவேல், தங்க கிரீடம் மற்றும் வைர ஆபரணங்கள் அணிவித்து சிறப்பு தீபாராதனை நடந்தது.



பெரியபாளையம் பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோவிலுக்கு நேற்று, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து வந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள், நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து அம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.

மேலும், ஊத்துக்கோட்டை, தாராட்சி, பாலவாக்கம், தண்டலம், ஆரணி, கன்னிகைப்பேர் மற்றும் சுற்றியுள்ள இடங்களில் இருந்து பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக வந்து, அம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.

சிறுவாபுரி பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் திருக்கல்யாண மகோற்சவம் கோலாகலம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, சிறுவாபுரி பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், சென்னையில் உள்ள அண்ணாமலையார் ஆன்மிக வழிபாட்டு குழுவினர் சார்பில், 14ம் ஆண்டு, வள்ளி -- முருகன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நேற்று நடந்தது. இதில், திருமண வரம் வேண்டி, திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். காலை 9:00 மணிக்கு வள்ளி - மணவாள பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடந்தன. தொடர்ந்து, திருக்கல்யாண மகோத்சவம் விமரிசையாக நடந்தது. திருகயிலாய வாத்தியங்கள் முழங்க, மணக்கோலத்தில், வள்ளி -- மணவாள பெருமான் உள்புறப்பாடு நடந்தது. பிரசாதமாக பெற்ற மாலையை அணிந்த பிரார்த்தனையாளர்கள், சுவாமியை பின்தொடர்ந்து, ஆறு முறை கோவிலை வலம் வந்தனர். கோவிலின் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் சிவஞானம் மேற்பார்வையில், தலைமை குருக்கள் ஆனந்தன் தலைமையிலான அர்ச்சகர்கள், திருமண வைபவத்தை நடத்தினர். ஆரணி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.



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