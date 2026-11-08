திருத்தணி முருகன் கோவில் ‘வெறிச்’ 10 நிமிடத்தில் பக்தர்கள் தரிசனம்
திருத்தணி முருகன் கோவில் ‘வெறிச்’ 10 நிமிடத்தில் பக்தர்கள் தரிசனம்
ADDED : நவ 06, 2026 08:59 PM
திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில், தீபாவளியையொட்டி மிக குறைந்த அளவில் பக்தர்கள் மலைக்கோவிலுக்கு வந்திருந்ததால், 10 நிமிடத்தில் பொதுவழியில் மூலவரை தரிசித்தனர்.
திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து மூலவரை தரிசித்து செல்கின்றனர். வழக்கமாக, வார இறுதி நாளான வெள்ளிக்கிழமையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் முருக பெருமானை வழிபடுவர்.
இந்நிலையில், நாளை தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், முருகன் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் வருகை மிக குறைவாக இருந்தது. இதனால், பக்தர்கள் பொதுவழியில், 10 நிமிடத்தில் சென்று மூலவரை தரிசனம் செய்தனர்.
மேலும், 100 ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெறுவதற்கு பக்தர்கள் வராததால், அந்த கவுன்டர் காலியாக இருந்தது. இதனால், முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
வரும் 10ம் தேதி முதல் கந்தசஷ்டி விழா தொடங்குவதால், லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வருவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.