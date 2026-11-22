ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் செல்வதில் சிரமம்
ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் செல்வதில் சிரமம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
பள்ளிப்பட்டு: ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் வந்து செல்லும் புறவழிச் சாலை, செடி கொடிகள் வளர்ந்து சீரழிந்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், சொரக்காய்பேட்டை கிராமத்தில் ஆரம்ப மருத்துவ நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சுகாதார நிலையத்திற்கு 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமத்தினரும், பொதட்டூர்பேட்டை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட மக்களும், பல்வேறு சிகிச்சை மற்றும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ள வருகின்றனர்.
பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட கர்ப்பிணியர் பிரசவத்திற்காக வந்து செல்கின்றனர். இந்த மருத்துவ நிலையம் அருகே, சொரக்காய்பேட்டைக்கு புறவழிச்சாலை அமைந்துள்ளது. இந்த புறவழிச்சாலை வழியாக, ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் எளிதாக வந்து செல்ல முடியும். இதனால், கிராமத்தின் குறுகலான தெருக்களில் ஆம்புலன்ஸ் செல்ல வேண்டிய சிக்கல் தவிர்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளாக புறவழிச்சாலையை முறையாக பராமரிக்கப்படாததால், செடி, கொடிகள் வளர்ந்து சீரழிந்துள்ளது. இதனால், ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு வரும் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகின்றனர்.
எனவே, சொரக்காய்பேட்டை புறவழிச்சாலையை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.