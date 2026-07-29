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முருகன் கோவிலில் கிருத்திகை விழா: பாதுகாப்பு குறித்து டி.ஐ.ஜி., ஆய்வு

முருகன் கோவிலில் கிருத்திகை விழா: பாதுகாப்பு குறித்து டி.ஐ.ஜி., ஆய்வு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 11:20 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 11:20 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM

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திருத்தணி:திருத்தணி முருகன் கோவிலில் ஆடி கிருத்திகை விழா தொடங்க உள்ளதை ஒட்டி, பக்தர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து, டி.ஐ.ஜி., சஷாங் சாய் உள்ளிட்ட போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர்.

திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், ஆண்டுதோறும் ஆடி கிருத்திகை மற்றும் தெப்பத்திருவிழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம்.

இந்தாண்டு, ஆகஸ்ட் 4ம் தேதி முதல் 8-ம் தேதி வரை, 5 நாட்கள் ஆடி கிருத்திகை மற்றும் தெப்பத்திருவிழா நடைபெறுகிறது.

ஆடிக்கிருத்திகை விழாவில், லட்சகணக்காண பக்தர்கள் பங்கேற்று, காவடிகள் செலுத்தி முருகப்பெருமானை வழிபடுவர்.

இந்நிலையில், ஆடி கிருத்திகை விழாவிற்கு வரும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு குறித்து, காஞ்சிபுரம் சரக டி.ஐ.ஜி., சஷாங் சாய், மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு சாய் பிரணீத் ஆகியோர், நேற்று திருத்தணி முருகன் கோவிலில் ஆய்வு செய்தனர்.

கோவில் காவடி மண்டபத்தில், பக்தர்கள் கூட்ட நெரிசலின்றி சுவாமி தரிசனம் செய்ய வசதிகளை செய்ய வேண்டும் என, டி.ஐ.ஜி., தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, பக்தர்களின் வசதிக்காக தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைய உள்ள அரக்கோணம் சாலை, மேல்திருத்தணி, காசிநாதபுரம் கூட்டு சாலை, தெப்பல் திருவிழா நடைபெறும் சரவணப் பொய்கை திருக்குளம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆய்வு செய்தார்.

இந்த ஆய்வின்போது, திருத்தணி கூடுதல் போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஷுபம் திமான், இன்ஸ்பெக்டர்கள் சிவகுமார், சிவசுப்பிரமணியம், ராக்கிகுமாரி மற்றும் கோவில் அதிகாரிகள் சித்ராதேவி, அன்பழகன் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.

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