தினமலர் செய்தி எதிரொலி குத்தம்பாக்கம் பஸ் நிலையத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி குத்தம்பாக்கம் பஸ் நிலையத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
ADDED : அக் 24, 2026 05:17 PM
திருவள்ளூர்: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியை அடுத்து, பணிகள் முடிந்து ஓராண்டாக திறக்கப்படாமல் உள்ள குத்தம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில், அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் இன்று (அக்.,24) ஆய்வு செய்து, ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
திருமழிசை அடுத்த குத்தம்பாக்கத்தில், 427 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம், ஓராண்டாகியும் திறக்கப்படாமல் உள்ளது.
அணுகு சாலை குறுகலாக உள்ளதால், நெரிசல் ஏற்படும் என காவல் துறையும், நெடுஞ்சாலையில் இருந்து பேருந்து நிலையத்திற்கு, 4 கி.மீ., செல்ல வேண்டும் என்பதால், பயண செலவு கூடும் என, போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கூறி வந்தனர்.
இதனால், இந்த பேருந்து நிலையத்தை திறப்பதா அல்லது மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்வதா என, அரசு தரப்பில் ஆலோசனை நடந்து வந்தது. இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில், கடந்த 18 ம் தேதி செய்தி வெளியானது.
இந்நிலையில், சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து குழுமமான ‘கும்டா’ உறுப்பினர் செயலர் ஜெயக்குமார் தலைமையிலான அதிகாரிகள் இன்று, குத்தப்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்தனர்.
சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ., மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாலதி, ஆவடி போலீஸ் இணை ஆணையர் சிவகுமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
சென்னை – பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து பேருந்து நிலையத்திற்கு, பேருந்துகள் நுழைவு பகுதி, வெளியேறும் பகுதி குறித்து ஆய்வு நடந்தது. பின், அதிகாரிகளின் ஆலோசனை நடத்தினர்.
இதுகுறித்து, ‘கும்டா’ உறுப்பினர் செயலர் ஜெயக்குமார் கூறியதாவது:
வரும் 27 ம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தில், பேருந்து நிலைய திறப்பது குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. அப்போது, நிறை, குறைகள் குறித்த அதிகாரிகள் விளக்கம் அளிப்பர்.
பூந்தமல்லியில் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் குத்தம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு எளிதாக வந்து செல்லலாம். இதுகுறித்து, அரசுக்கு தகவல் அளிப்போம். திறப்பு குறித்து அரசுதான் முடிவு செய்யும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.