இலவச பஸ் பயணத் திட்டத்தில் இணைக்க வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
இலவச பஸ் பயணத் திட்டத்தில் இணைக்க வலியுறுத்தி மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 22, 2026 03:58 PM
பொன்னேரி: தமிழக அரசின் இலவச பேருந்து பயணத் திட்டத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகளையும் பயனாளிகளாக இணைக்க வலியுறுத்தி, இன்று (அக்.,22) பொன்னேரியில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தமிழகத்தின் அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும், மகளிர் அனைவரும் கட்டணம் இன்றி பயணிப்பதற்கான இலவச பயணத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது.
இந்த திட்டத்தில், தங்களையும் இணைக்க வலியுறுத்தி, மாற்றுத்திறனாளிகள் இன்று பொன்னேரியில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழக அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், 50க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் கூறியதாவது:
மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், தமிழக அரசின் இலவச பேருந்து பயண திட்டத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகளையும் இணைக்க வேண்டும்.
இது தொடர்பாக, தமிழக சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் கம்யூ., கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கோரிக்கை வைத்தபோது, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அளித்த உறுதியை அரசாணையாக வெளியிட வேண்டும்.
மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளின் உதவித் தொகையை, ஆந்திர மாநில அரசு போல் உயர்த்தி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.