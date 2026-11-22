காட்சி பொருளான ஜெனரேட்டர் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் அவலம்: ஊழியர்கள் கடும் அவதி
காட்சி பொருளான ஜெனரேட்டர் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் அவலம்: ஊழியர்கள் கடும் அவதி
UPDATED : நவ 21, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:32 PM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் போது, ஜெனரேட்டர் இருந்தும் பயன்படுத்துவதில்லை. இதனால், அலுவலகம் இருளில் மூழ்குவதுடன், பணி செய்ய முடியாமல் ஊழியர்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருவாலங்காடு ஊராட்சியில் பி.டி.ஓ., அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு, 50க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணி செய்து வருகின்றனர். மேலும், மத்திய – மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை கிராமப்புறங்களில் செயல்படுத்தும் பணிகளை ஊழியர்கள் செய்து வருகின்றனர்.
பி.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு தினமும் ஏராளமான பொதுமக்கள் வந்து செல்கின்றனர். கூட்டரங்கில் நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் போது மின்தடை ஏற்பட்டால், பி.டி.ஓ., அலுவலகம் இருளில் மூழ்கி விடும்.
இதை கருத்தில் கொண்டு, 2023ம் ஆண்டு 7 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஜெனரேட்டர் இயந்திரம் வாங்கப்பட்டது. இந்த ஜெனரேட்டரை ஓராண்டாக இயக்குவதில்லை.
இதனால், அலுவலகம் இருளில் மூழ்குகிறது. பணி செய்ய முடியாமல் ஊழியர்களும் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, ஜெனரேட்டரை பயன்படுத்த நடவடிக்கை வேண்டும் என, ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.