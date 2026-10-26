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பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றம் நிறுத்தம்
பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேற்றம் நிறுத்தம்
ADDED : அக் 25, 2026 06:38 PM
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சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவையில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது பூண்டி சத்தியமூர்த்தி சாகர் நீர்த்தேக்கம். கொசஸ்தலை ஆற்றின் நடுவே கட்டப்பட்ட இந்த நீர்த்தேக்கத்தின் மொத்த கொள்ளவு, 3.23 டி.எம்.சி., நீர்மட்டம், 35 அடி.
மழைநீர் மற்றும் ஆந்திராவில் கண்டலேறு அணையில் இருந்து, சாய்கங்கை கால்வாய் வழியே வரும் கிருஷ்ணா நீர் முக்கிய நீர் ஆதாரம்.
இன்று (அக்.,25) காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி, நீர்த்தேக்கத்தில் 0.525 டி.எம்.சி., நீர் இருப்பு உள்ளது. நீர்மட்டம், 22.58 அடி.
அங்குள்ள இணைப்பு கால்வாய் வழியே புழல், செம்பரம்பாக்கம் ஆகிய நீர்த்தேக்கங்களுக்கு திறந்து விடப்பட்ட நீர் இன்று நிறுத்தப்பட்டது.