சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் மேம்பாட்டு பணி நடப்பதால் பொன்னேரியில் கழிவு நீரை வெளியேற்றுவதில் சிக்கல்
சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் மேம்பாட்டு பணி நடப்பதால் பொன்னேரியில் கழிவு நீரை வெளியேற்றுவதில் சிக்கல்
UPDATED : அக் 12, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 12, 2026 08:36 PM
பொன்னேரி: சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கூடுதல் கட்டமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால், பொன்னேரியில் குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவுநீரை வெளியேற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
பொன்னேரி நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, குடியிருப்புகளின் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பதற்கான ஆலை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
மேலும், பொன்னேரி நகரத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும், குடியிருப்புகளின் கழிவுநீர் மேற்கண்ட ஆலை மூலம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.
இதற்காக, கழிவுநீர் சேகரிக்கும் தனியார் டிராக்டர் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்களுக்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில், சில தினங்களாக கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கும் ஆலையில், கூடுதல் கட்டமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக கூறி, தனியார் டிராக்டர்களில் கொண்டு வரப்படும் குடியிருப்புகளின் கழிவுநீர் பெறப்படுவதில்லை.
இதனால், திருவேங்கிடபுரம், தடப்பெரும்பாக்கம், கிருஷ்ணாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளில், கழிவுநீர் தொட்டிகள் நிரம்பி வழிகின்றன.
இதுகுறித்து, டிராக்டர் உரிமையாளர்கள் கூறியதாவது:
கடந்த காலங்களில், குடியிருப்புகளில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீரை, எங்களுக்கு சொந்தமான விவசாய நிலங்களில் கொட்டி வந்தோம்.
அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதால், பொன்னேரி நகராட்சியின் கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கும் ஆலையில் கட்டணம் செலுத்தி வழங்கினோம்.
தற்போது, அங்கும் கழிவுநீர் பெறப்படுவதில்லை. இதனால், குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவுநீர் சேகரிக்கும் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
நகராட்சி நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
பொன்னேரி நகராட்சி வாகனங்களில் சேகரிக்கும் கழிவுநீரின் நிலை குறித்து எங்களுக்கு தெரியும்.
அதேசமயம், வெளியிடங்களில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் கழிவுநீரின் நச்சுத்தன்மை குறித்து தெரியாது என்பதால், புதியாக ‘பில்டர்’ கட்டமைப்பு ஒன்றை அமைக்க உள்ளோம்.
அதற்காகவே, தனியார் வாகனங்களின் கழிவுரை பெறுவதில்லை. ஓரிரு நாட்களில் அதற்கான பணிகளை முடித்து, தனியார் வாகனங்களின் கழிவுநீரும் பெறப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.