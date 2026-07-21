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﻿ பெரியகளக்காட்டூர் ஏரியில் கிருமிநாசினி தெளிப்பு

﻿ பெரியகளக்காட்டூர் ஏரியில் கிருமிநாசினி தெளிப்பு

PUBLISHED ON : ஜூலை 21, 2026 01:57 AM

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PUBLISHED ON : ஜூலை 21, 2026 01:57 AM

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திருவாலங்காடு: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் எதிரொலியாக, பெரியகளக்காட்டூர் ஏரியில் செத்து கிடந்த மீன்கள் அகற்றப்பட்டு, கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்டது.

திருவாலங்காடு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பெரியகளக்காட்டூரில் அமைந்துள்ளது பெரிய ஏரி. 600 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த ஏரியை, நீர்வளத்துறை பராமரித்து வருகிறது. ஜே.எஸ்.ராமாபுரம், அரிச்சந்திராபுரம் பகுதிகளில் பெய்யும் மழைநீர், ஓடை வாயிலாக இந்த ஏரிக்கு வந்தடைகிறது.

தற்போது கோடை வெயில் சுட்டெரிப்பதால், ஏரி முழுதும் வற்றி, சேறும் சகதியுமாக காட்சியளிக்கிறது.

ஏரியில் நீர் இல்லாததால், ஏராளமான மீன்கள் செத்து கிடக்கின்றன.

இதனால் எழும் துர்நாற்றத்தால், ஏரியை சுற்றியுள்ள குடியிருப்பு மக்கள், சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில், கடந்த 18ம் தேதி செய்தி வெளியாது.

இதையடுத்து, பெரிய களக்காட்டூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், ஏரியில் செத்து கிடந்த மீன்கள் அகற்றப்பட்டு, பிளீச்சிங் பவுடர், சுண்ணாம்பு மற்றும் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி மும்முரமாக நடந்து வருகிறது.

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