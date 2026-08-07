மீஞ்சூர் பஸ் நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும் தனியார் வாகனங்களால் இடையூறு
மீஞ்சூர் பஸ் நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும் தனியார் வாகனங்களால் இடையூறு
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 04:02 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:41 PM
மீஞ்சூர்:மீஞ்சூர் பேருந்து நிலையத்தின் நுழைவாயிலில், தனியார் வாகனங்கள் வரிசை கட்டி நிற்பதால், பெரும் இடையூறு ஏற்பட்டு வருகிறது.
மீஞ்சூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, செங்குன்றம், மாதவரம், பாரிமுனை, பழவேற்காடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, மாநகர பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
பேருந்துகள் நுழையும், வெளியேறும் பகுதிகளில், தனியார் வாகனங்கள் வரிசைகட்டி நிறுத்தப்படுகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, பேருந்து நிலைய வளாகத்தின் உள்பகுதியிலும், அமரர் ஊர்திகளும் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்றன.
இது, மாநகர பேருந்துகள் நிலையத்தின் உள்ளே சென்று வரும்போது பெரும் இடையூறாக உள்ளது. மேலும், கனரக வாகனங்களும் அங்குள்ள பொன்னேரி - திருவொற்றியூர் மாநில நெடுஞ்சாலையில், போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக நிறுத்தப்படுகின்றன.
இவை, சாலையில் செல்லும் மற்ற வாகனங்களுக்கும், பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து செல்லும் பேருந்துகளுக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்துகின்றன.
எனவே, பேருந்து நிலைய நுழைவாயில் பகுதியில் நிறுத்தப்படும் தனியார் வாகனங்களை கண்காணித்து, அவற்றை அகற்ற போக்குவரத்து போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.