திருத்தணியில் இரண்டு நாட்களில் 15 பேரை கடித்து குதறிய நாய்கள்
திருத்தணியில் இரண்டு நாட்களில் 15 பேரை கடித்து குதறிய நாய்கள்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
திருத்தணி: திருத்தணி ஒன்றியத்தில், இரண்டு நாட்களில், நான்கு குழந்தைகள் உட்பட 15 பேரை, தெரு நாய்கள் கடித்து குதறியுள்ளன.
திருத்தணி ஒன்றியத்தில், 27 ஊராட்சிகளில், 250க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமங்களில், நாளுக்கு நாள் தெரு நாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
நாய்களை கட்டுப்படுத்தாமல், ஊராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டி வருகிறது. தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை தடுக்க, நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யாமலும், ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடாமலும், ஊராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் கால்நடை துறையினர் அலட்சியம் காட்டி வந்தனர்.
இதன் விளைவாக, கடந்த இரண்டு நாட்களில், எஸ்.அக்ரஹாரம் மற்றும் பீரகுப்பம் ஆகிய ஊராட்சிகளில், தெருவில் விளையாடும் குழந்தைகள் மற்றும் நடந்து செல்வோர் என, 15க்கும் மேற்பட்டோரை, தெரு நாய்கள் கடித்து குதறியுள்ளன.
மேற்கண்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த, கேசவராவ், 4, ராகவேந்திரன், 3, விஷ்ணு, 3, யோகேஸ்வரன், 3, மல்லீஸ்வரி, 65, கன்னியகுமாரி, 45, சாந்தி, 50, உட்பட, 15 பேர், வெறி நாய்கள் கடித்து, பீரகுப்பம் அரசு ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
20 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி
இதுகுறித்து, திருத்தணி கிராம ஊராட்சி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் செல்வி கூறியதாவது: பீரகுப்பம் மற்றும் எஸ்.அக்ரஹாரம் ஆகிய கிராமங்களில், நேற்று முதல் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடும் பணி நடந்து வருகிறது.
தற்போது, 20 நாய்களுக்கு ஊசி போடப்பட்டுள்ளது. இன்றும், நாளையும் நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.