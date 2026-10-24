தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம் விசாரணை படம் வேண்டாம்
தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம் விசாரணை படம் வேண்டாம்
ADDED : அக் 23, 2026 07:17 PM
திருவாலங்காடு: தீபாவளியை ஒட்டி, திருத்தணி கோட்டத்தில், தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம், இன்று (அக்.,23) ஆர்.டி.ஓ., எனும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் ராஜகோபால் நேரில் விசாரணை நடத்தினார்.
நாடு முழுதும், அடுத்த மாதம் 8ம் தேதி, தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதற்காக, தமிழகம் முழுதும் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் மற்றும் நிரந்தர பட்டாசு கடைகள் திறக்கப்பட உள்ளன.
அந்த வகையில், திருத்தணி வருவாய் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட திருவாலங்காடு, திருத்தணி, ஆர்.கே.பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 10 தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க, விண்ணப்பங்கள் வந்திருந்தன.
இதையடுத்து, திருத்தணி வருவாய் கோட்டாட்சியர் ராஜகோபால் தலைமையில், தாசில்தார் செந்தில்குமார், திருவாலங்காடு வருவாய் ஆய்வாளர் சத்யபிரியா ஆகியோர், திருவாலங்காடு அம்பேத்கர் நகரில் தற்காலிகப் பட்டாசு கடை அமைக்க விண்ணப்பித்தோரிடம், நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, ஆர்.டி.ஓ., ராஜகோபால் கூறியதாவது:
கடையின் முன், எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை வைக்கக் கூடாது. தண்ணீர் மற்றும் மண் நிரப்பிய வாளியை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
பட்டாசுகளை விற்பனை செய்யும் போது, போதிய எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். குழந்தைகள் பட்டாசுகள் வாங்க வரும்போது, மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும்.
விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடப்பட வேண்டும். அரசு விதிமுறைகளின்படி பட்டாசுகள் விற்பனை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்த ஆய்வின் போது, காவல் துறை, தீயணைப்பு வீரர்கள் உடனிருந்தனர்.