நெல் மூட்டைக்கு பணம் வசூலிக்க கூடாது நலன் காக்கும் கூட்டத்தில் விவசாயி தர்ணா
நெல் மூட்டைக்கு பணம் வசூலிக்க கூடாது நலன் காக்கும் கூட்டத்தில் விவசாயி தர்ணா
ADDED : அக் 16, 2026 07:38 PM
திருத்தணி: ‘டாஸ்மாக் கடையில், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வசூலிக்கக் கூடாது என கூறும் அரசு, கொள்முதல் நிலையத்தில் மூட்டை நெல்லுக்கு, 10 ரூபாய் வசூலிக்க சொல்வதில் நியாயமில்லை’ என, திருத்தணியில் நடந்த நலன் காக்கும் கூட்டத்தில், தரையில் அமர்ந்து, விவசாயி ஒருவர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.
திருத்தணி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் ஆர்.டி.ஓ., ராஜகோபால் தலைமையில், நேற்று நடந்தது. இதில், பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் பங்கேற்ற, ஆர்.கே.பேட்டையைச் சேர்ந்த விவசாயி ஜெகன், திடீரென தனது இருக்கையில் இருந்து எழுந்து, ஆர்.டி.ஓ., அமர்ந்திருந்த மேஜையின் கீழ் தரையில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது, விவசாயி ஜெகன் கூறியதாவது:
திருத்தணி, ஆர்.கே.பேட்டை மற்றும் பள்ளிப்பட்டு ஆகிய பகுதிகளில் இயங்கி வரும் அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில், இடைத்தரகர்கள் ஆதிக்கம் இன்னும் தொடர்ந்து வருகிறது.
இதுதவிர, மூட்டை நெல்லுக்கு, தற்போதும் 40 ரூபாய் வரை, விவசாயிகளை கட்டாயப்படுத்தி வசூலித்து வருகின்றனர்.
இப்படி, ஒரு நாளைக்கு 1,000 மூட்டை நெல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அந்த கணக்கின்படி பார்த்தால், விவசாயிகளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட, 40 ஆயிரம் ரூபாய், எந்த அதிகாரி, எந்த கட்சிக்கு செல்கிறது.
அரசு, மூட்டைக்கு, 10 ரூபாய் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது. டாஸ்மாக் கடைகளில், மது பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக, 10 ரூபாய் வசூலிக்க கூடாது என கூறும் அரசு, கொள்முதல் நிலையங்களில், நெல் மூட்டைக்கு, 10 ரூபாய் வசூலிக்க சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம்.
விவசாயிகள் நலன் கருதி, மூட்டைக்கு, 10 ரூபாய் வசூலிப்பதையும் தடை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பின், ஆர்.டி.ஓ., ராஜகோபால், அவரை சமரசம் செய்து, இருக்கையில் அமர செய்தார். இதனால், கூட்டத்தில் அரை மணி நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பின், தமிழக விவசாய சங்கங்களின் கூட்டு இயக்க மாநில துணை தலைவர் வேணுகோபால் பேசுகையில், “திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் நடந்த பேரவை கூட்டம் குறித்து, பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை. ஆலையின் செலவினங்கள் குறித்து வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை,” என்றார்.