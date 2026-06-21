தொட்டிக்கு செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஒரத்துாரில் 10 நாட்களாக வீணாகும் குடிநீர்
தொட்டிக்கு செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஒரத்துாரில் 10 நாட்களாக வீணாகும் குடிநீர்
UPDATED : அக் 07, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 07, 2026 07:06 PM
திருவாலங்காடு: ஒரத்துாரில், மேல்நிலை தொட்டிக்கு நீர் செல்லும் குழாய் உடைந்து, 10 நாட்களாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
திருவாலங்காடு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது ஒரத்துார் கிராமம். இங்கு, 5,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இவர்களின் குடிநீர் தேவைக்காக, பெரியகளக்காட்டூர் சாலையில், ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கிருந்து, குழாய் வாயிலாக, பள்ளி அருகே உள்ள மேல்நிலை தொட்டியில் நீர் ஏற்றப்பட்டு, மக்களுக்கு வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், ஒரத்துார் பிரதான சாலையில், வெங்கடேச பெருமாள் கோவில் அருகே, 10 நாட்களுக்கு முன், மேல்நிலை தொட்டிக்கு நீர் செல்லும் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
இதனால், மேல்நிலை தொட்டியில் முழுமையாக நீர் நிரப்பப்பட்டாலும், கிராம மக்களுக்கு போதிய அளவு குடிநீர் கிடைப்பதில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், உடைந்த குழாய் வழியாக, மோட்டார் இயக்கப்படாத நேரத்தில், சேறான தண்ணீர் வருவதாகவும், இந்த நீரை குடிக்கும் மக்களுக்கு உடல் நிலை பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளதாகவும், அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, உடைந்த குழாய் இணைப்பை சீரமைத்து, முறையாக குடிநீர் வினியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.