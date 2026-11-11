மழையால் சாலையில் பள்ளங்கள்; தடுமாறும் வாகன ஓட்டிகள்
மழையால் சாலையில் பள்ளங்கள்; தடுமாறும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:20 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:18 AM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் பெய்த தொடர் மழையால், பல பகுதிகளில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் கடந்து வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் சில தினங்களாக தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாத பல பகுதிகளில், மழை வெள்ளம் குளம் போல தேங்கியது.
அப்பகுதிகளில் சாலை சேதமடைந்து பள்ளங்கள் ஏற்பட்டன. குறிப்பாக, துராபள்ளம், எளாவூர், பெத்திக்குப்பம், சிப்காட், கவரைப்பேட்டை, தச்சூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இணைப்பு சாலைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களால் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் கடந்து செல்கின்றனர்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் துரிதமாக செயல்பட்டு அந்த பள்ளங்களை சீரமைத்து பாதுகாப்பான போக்குவரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.