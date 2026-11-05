11 ஏக்கர் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை அளவிட்டு மீட்க டி.ஆர்.ஓ., உத்தரவு
11 ஏக்கர் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை அளவிட்டு மீட்க டி.ஆர்.ஓ., உத்தரவு
ADDED : நவ 02, 2026 04:17 PM
திருவள்ளூர்: திருநின்றவூர் அருகே, 11 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை அளவீடு செய்து மீட்க, வருவாய் துறையினருக்கு டி.ஆர்.ஓ., எனும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார் உத்தரவிட்டார்.
ஆவடி வட்டம், கொசவன்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், திருவள்ளூரில் இன்று (நவ.,2) நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
திருநின்றவூர் அடுத்த கொசவன்பாளையம் கிராமத்தில், சர்வே எண்: 368 மற்றும் 358 ஆகிய இடங்களுக்கு அருகில், 11 ஏக்கர் அரசு புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது.
அந்த நிலத்தை, தனியார் சிலர், தங்கள் இடம் போல் காண்பித்து, சி.எம்.டி.ஏ., அனுமதி பெறுவதற்காக, ஆவணங்களை தயார் செய்து அனுப்பியுள்ளனர்.
இதை அறிந்த கிராம மக்கள், அரசு நிலம் தனியாருக்கு சென்று விட்டால், தங்கள் கிராமத்தின் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என கவலையடைந்துள்ளனர்.
எனவே, தாங்கள் தலையிட்டு, அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை அளவீடு செய்து, உடனடியாக மீட்க வேண்டும். மேலும், அரசு நிலத்திற்கு சி.எம்.டி.ஏ., அனுமதி வழங்க தடை விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அம்மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மனுவை பெற்றுக்கொண்ட மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார், ஆவடி வருவாய் துறையினரிடம், சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தை அளவீடு செய்து, அரசு நிலம் என்பது தெரிய வந்தால், உடனடியாக மீட்க வேண்டும் என, உத்தரவிட்டார்.