போதை மாத்திரைகள் கடத்தல் ஆறு வாலிபர்களுக்கு 'காப்பு'
போதை மாத்திரைகள் கடத்தல் ஆறு வாலிபர்களுக்கு 'காப்பு'
ADDED : ஜூலை 17, 2026 04:56 AM
சோழவரம்: சோழவரம் அருகே, ஆந்திராவில் இருந்து, 1,170 போதை மாத்திரைகளை கடத்தி வந்த நான்கு பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஆந்திரா மற்றும் வடமாநிலங்களில் இருந்து, போதை பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக வந்த தகவலின்படி, செங்குன்றம் துணை கமிஷனரின் தனிப்படை போலீசார், நேற்று சென்னை - கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கண்காணிப்பில் ஈடு பட்டிருந்தனர்.
சோழவரம் அடுத்த செம்புலிவரம் பகுதியில், சந்தேகத்திற்கு இடமாக சுற்றித்திரிந்த நான்கு பேரை பிடித்தனர். அவர்கள் வைத்திருந்த பைகளை சோதனை செய்தபோது, அவற்றில் 1,170 போதை மாத்திரைகள் இருந்தன.
விசாரணையில், அவர்கள் செங்குன்றம் நாரவாரிக்குப்பம் பகுதியை சேர்ந்த சிவாஜி, 31, பாரத், 27, மொண்டியம்மன் நகரை சேர்ந்த சக்தி, 22, அத்தப்பேடு பகுதியை சேர்ந்த செல்வகுமார், 20, என்பதும், ஆந்திராவில் இருந்த போதை மாத்திரைகளை வாங்கி வந்து விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரிந்தது.
அதையடுத்து, நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்த போதை மாத்திரைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அதேபோல், திருத்தணி பைபாஸ் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், பையுடன் வந்த இருவரை மடக்கி சோதனை செய்தனர்.
அவர்கள், 150 போதை மாத்திரைகள், 200 கிராம் கஞ்சாவை, ஆந்திராவில் இருந்து கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. அவர்களிடம் விசாரித்ததில், திருத்தணி ஜோதி நகர் முகேஷ், 23, விக்ரம், 23, என தெரிய வந்தது.
அவர்களை கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடமிருந்த போதை மாத்திரைகள், கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.