ஆழ்துளை கிணறு மின் மோட்டார் பழுது: குடிநீர் இல்லாமல் கண்ணுார் மக்கள் அவதி
ஆழ்துளை கிணறு மின் மோட்டார் பழுது: குடிநீர் இல்லாமல் கண்ணுார் மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 22, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 22, 2026 12:02 AM
கண்ணுார்: கண்ணுார் ஊராட்சியில், ஆழ்துளை கிணறு மின் மோட்டார் பழுது காரணமாக, அப்பகுதி மக்கள் குடிநீர் இல்லாமல் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது கண்ணுார் ஊராட்சி. இப்பகுதியில், ஆழ்துளை கிணறு மின் மோட்டார் பழுது காரணமாக, மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நீர் ஏற்ற முடியவில்லை.
அதுமட்டுமின்றி, நெடுஞ்சாலையோரம் புதைக்கப்பட்டுள்ள குழாய்களும் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால், குடியிருப்பு பகுதி மக்கள், கடந்த நான்கு நாட்களாக குடிநீர் கிடைக்காமல் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, அப்பகுதி மக்கள், இருசக்கர வாகனங்களில் மேல்நிலை தொட்டி உள்ள பகுதிகளுக்கு சென்று, குடிநீர் கொண்டு வர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும், இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட கடம்பத்துார் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள், கண்ணுார் ஊராட்சியில் ஆய்வு செய்து, பழுதான மின் மோட்டாரை சீரமைத்து, முறையாக குடிநீர் வினியோகம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கண்ணுார் ஊராட்சி பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.