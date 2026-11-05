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திருவள்ளூரில் இன்று கல்வி கடன் முகாம்

திருவள்ளூரில் இன்று கல்வி கடன் முகாம்

UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 04, 2026 05:31 PM

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UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 05:31 PM

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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், இன்று சிறப்பு கல்வி கடன் முகாம் நடைபெற உள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாணவ – மாணவியர், உயர்கல்வி பயில வழிவகை செய்யும் வகையில், சிறப்பு கல்வி கடன் முகாம், அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில், இன்று மதியம் 2:00 மணிக்கு நடக்கிறது.

ஏற்கனவே கல்வி கடன் வேண்டி விண்ணப்பித்தோர் மட்டுமின்றி, புதிதாக கல்வி கடன் வேண்டுவோரும் இந்த முகாமில் பங்கேற்கலாம் என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார்.

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