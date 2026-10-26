/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/சாலையை கடந்த முதியவர் பைக் மோதி உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, பைக் மோதிய விபத்தில், சாலையை கடக்க முயன்ற பாலு, 69, என்ற முதியவர் உயிரிழந்தார்.
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே தம்புரெட்டிபாளையம் கிராமத்தில் வசித்தவர் பாலு. நேற்று (அக்.,24) இரவு, சின்னஓபுளாபுரம் பகுதியில், சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையை நடந்தபடி கடக்க முயன்றார்.
அப்போது, ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை நோக்கிய திசையில் சென்றுகொண்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் மோதி படுகாயம் அடைந்தார்.
ஆபத்தான நிலையில், சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவர், இன்று (அக்.,25) உயிரிழந்தார்.
விபத்து குறித்து, கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.