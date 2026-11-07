டூ - வீலர் மோதி முதியவர் பலி :விபத்து ஏற்படுத்தியவருக்கு வலை
டூ - வீலர் மோதி முதியவர் பலி :விபத்து ஏற்படுத்தியவருக்கு வலை
UPDATED : நவ 02, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:17 PM
பொதட்டூர்பேட்டை: இருசக்கர வாகனம் மோதி, மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற, குமார், 70, என்ற முதியவர் பலியானார். விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு தப்பிய, இருசக்கர வாகன ஓட்டியை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பொதட்டூர்பேட்டை அடுத்த அத்திமஞ்சேரிபேட்டை நெல்லிக்குன்றம் பகுதியை சேர்ந்தவர் குமார். இவர், நேற்று (நவ.,1) இரவு, அத்திமஞ்சேரிபேட்டையில் இருந்து பொதட்டூர்பேட்டை சாலையில் உள்ள கங்கா நகருக்கு, அவரது 'டி.வி.எஸ்., எக்செல்' இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றார்.
அங்கிருந்து ஏரிக்கரை சாலை வழியாக வீடு திரும்பிய போது, அவருக்கு எதிரே வந்த இருசக்கர வாகனம், அவர் சென்ற வாகனம் மீது மோதியது.
இதில் படுகாயம் அடைந்த குமாரை, அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக, அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை அரசு ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ஆனால், மருத்துவமனையில் குமாரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், வரும் வழியிலேயே அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
குமார் மீது மோதி விபத்து ஏற்படுத்திய, மற்றொரு இருசக்கர வாகன ஓட்டி, அங்கிருந்து தப்பினார். இந்த விபத்து குறித்து வழக்கு பதிந்த பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார், விபத்து ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிய இருசக்கர வாகன ஓட்டியை தேடி வருகின்றனர்.