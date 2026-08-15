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பஸ் நிலையத்தில் வழுக்கி விழுந்த முதியவர் உயிரிழப்பு
பஸ் நிலையத்தில் வழுக்கி விழுந்த முதியவர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
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திருத்தணி, ஆக. 15–
மதுரை மாவட்டம், ஆனையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மலைச்சாமி, 73. இவர், கடந்த 4ம் தேதி, மதுரையில் இருந்து சொந்த வேலையாக திருத்தணி நகருக்கு வந்தார்.
அப்போது, பழைய பேருந்து நிலையத்தில் நடந்து சென்ற போது, வழுக்கி விழுந்து மலைச்சாமி படுகாயமடைந்தார். அங்கிருந்தவர்கள் முதியவரை மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளித்து, சென்னை ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று அதிகாலையில் மலைச்சாமி உயிரிழந்தார். திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.