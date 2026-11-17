ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
பொதட்டூர்பேட்டை: இருசக்கர வாகனம் மோதியதில், ஷேர் ஆட்டோவில் சென்று கொண்டிருந்த, தாமோதரன், 75, என்ற முதியவர் படுகாயம் அடைந்தார்.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த ஸ்ரீகாளிகாபுரத்தை சேர்ந்தவர் தாமோதரன், 75. இவர், இன்று (நவ.,16) ஆர்.கே.பேட்டையில் இருந்து, அத்திமாஞ்சேரிபேட்டைக்கு ஷேர் ஆட்டோவில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
கோரக்குப்பம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, எதிரே வந்த ‘ஹீரோ பேஷன் புரோ’ இருசக்கர வாகனம், இந்த ஷேர் ஆட்டோ மீது மோதியது.
இதில், ஆட்டோவில் அமர்ந்திருந்த தாமோதரன், ஆட்டோவில் இருந்து தவறி சாலையில் விழுந்தார்.
இதில் படுகாயம் அடைந்த அவரை, உடன் இருந்தவர்கள் மீட்டு, 108 ஆம்புலன்சில் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தாமோதரனுக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விபத்து குறித்து, பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.