/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பள்ளி வேன் மோதி முதியவர் படுகாயம்
ADDED : அக் 25, 2026 06:38 PM
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திருவாலங்காடு: பள்ளி வேன் மோதி, இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற, முனுசாமி, 60, என்ற முதியவர் பலத்த காயமடைந்தார்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், காவேரிராஜபுரம் அருந்ததி காலனியைச் சேர்ந்தவர் முனுசாமி. இவர், நேற்று (அக்.,24) மாலை, தனது ‘டி.வி.எஸ்., எக்செல்’ இருசக்கர வாகனத்தில், அரிசி மாவு அரைப்பதற்காக, அத்திப்பட்டு கூட்டுச் சாலைக்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது, எதிரே வந்த தனியார் பள்ளி வேன், இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில், முனுசாமி பலத்த காயமடைந்தார்.
அவ்வழியாக சென்றவர்கள் அவரை மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம், சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.