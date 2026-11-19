/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ரயில் மோதி முதியவர் பலி
ADDED : நவ 18, 2026 08:01 PM
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திருத்தணி: ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்ற, வாசுதேவன், 65, என்ற முதியவர், மின்சார ரயில் மோதி, சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
திருத்தணி அடுத்த பி.டி.புதுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வாசுதேவன், 65. இவர், இன்று (நவ.,18) மதியம், வள்ளியம்மாபுரம் பகுதியில் உள்ள ரயில்வே கேட்டை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது, அரக்கோணத்தில் இருந்து திருத்தணி நோக்கி வந்த மின்சார ரயில் மோதி, வாசுதேவன் உடல் சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவல் அறிந்ததும், அரக்கோணம் ரயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, வாசுதேவனின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், விபத்து குறித்து வழக்கு பதிந்து, ரயில்வே போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.