வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்காததால் உதவி தொகை பெற முடியாமல் முதியோர் தவிப்பு
வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்காததால் உதவி தொகை பெற முடியாமல் முதியோர் தவிப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 16, 2026 09:16 PM
பொன்னேரி: வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைப்பு இல்லாத முதியோர், உதவி தொகை கிடைக்காமல் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
பொன்னேரி தாலுகாவில், 25,000க்கும் மேற்பட்டோர் முதியோர் உதவித்தொகை பெறுகின்றனர். இந்நிலையில், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைப்பு கட்டாயம் என அரசு அறிவித்தது.
பெரும்பாலானோர், வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்த நிலையில், அவர்களுக்கு தடையின்றி முதியோர் உதவி தொகை கிடைத்து வருகிறது.
ஒரு சிலர், அது குறித்து தெரியாத நிலையில், அவர்கள் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக, உதவித்தொகை கிடைக்காமல் தவித்து வருகின்றனர்.
வருவாய்த்துறையினரிடம் கேட்டால், வங்கியை அணுக அறிவுறுத்துகின்றனர். அங்கு சென்றால், இ – சேவை மையங்களில் சென்று, ‘ஆதார் அப்டேட்’ செய்து வரும்படி அறிவுறுத்துப்படுகிறது.
இதில், இ – சேவை மையங்களில், வயதானோருக்கு கைரேகை பதிவாவதில்லை. இதுபோன்ற காரணங்களால், பொன்னேரி தாலுகாவில், 2,000க்கும் மேற்பட்ட முதியோர், உதவித்தொகை பெற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
கிராமங்கள்தோறும் சிறப்பு முகாம்களை நடத்தி, அவர்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, சமூக நலத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பொன்னேரி தாலுகாவில், அனைவருக்கும் முதியோர் உதவித்தொகை விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளது. பெரும்பாலானோர் உதவித்தொகையை தடையின்றி பெறுகின்றனர்.
ஒரு சிலர் வங்கி கணக்கில், உதவித்தொகை வரவில்லை என கூறுகின்றனர். அவர்கள் வேறு வங்கிகளில் கூடுதல் கணக்கு வைத்திருந்து, அந்த வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அதில் உதவி தொகை வரவு வைக்கப்பட்டு இருக்கும்.
அதை சரிபார்க்கும்படி அறிவுறுத்தி உள்ளோம். கைரேகை பதிவு ஆகாதவர்களுக்கு, அந்தந்த பகுதி கிராம நிர்வாக அலுவலரின் சான்று பெற்று, உதவித்தொகையை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.