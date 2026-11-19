நகராட்சி வழங்கிய குளிர்பதன பெட்டியில் இருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து மூதாட்டி பலி; 10 பெண்கள் காயம்: திருத்தணியில் துக்க நிகழ்ச்சியில் சோகம்
நகராட்சி வழங்கிய குளிர்பதன பெட்டியில் இருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து மூதாட்டி பலி; 10 பெண்கள் காயம்: திருத்தணியில் துக்க நிகழ்ச்சியில் சோகம்
ADDED : நவ 18, 2026 08:27 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகரில், இறந்தவரின் உடலை வைப்பதற்கு, நகராட்சி சார்பில் இலவசமாக வழங்கப்பட்ட குளிர்பதன பெட்டியில் இருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து, தேவகி, 65, என்ற மூதாட்டி பலியானார். மேலும், 10 பெண்கள் காயமடைந்து, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
திருத்தணி நேரு நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சண்முகம், 55. இவர், நேற்று (நவ.,17) காலை 8:30 மணிக்கு, சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் மாத்திரைகள் வாங்குவதற்கு, கருடாத்ரி விரைவு ரயிலில் பயணம் செய்தார்.
அப்போது, திருவள்ளூர் ரயில் நிலையம் அருகே ரயில் சென்ற போது, சண்முகத்திற்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு, ரயிலிலேயே உயிரிழந்தார்.
தொடர்ந்து, ஆவடியில் விரைவு ரயிலை நிறுத்திய ரயில்வே போலீசார், சண்முகத்தின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு ஆவடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு பிரேத பரிசோதனை முடித்த பின், இன்று (நவ.,18) மதியம் சண்முகத்தின் உடலை திருத்தணி நேரு நகருக்கு கொண்டு வந்தனர்.
சண்முகத்தின் உடலை வைப்பதற்காக, நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், இலவசமாக குளிர்பதன பெட்டி வழங்கப்பட்டது.
மாலை 3:00 மணிக்கு, சண்முகத்தினர் உறவினர்கள், நண்பர்கள் வந்து, இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர். அப்போது, குளிர்பதன பெட்டியில் இருந்து, அருகில் நின்று அழுது கொண்டிருந்த பெண்கள் மீது, திடீரென மின்சாரம் பாய்ந்தது.
இதில், திருத்தணி காசிநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த தேவகி, 65, என்ற மூதாட்டி, மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
மேலும், திருத்தணி, பட்டாபிராமபுரம், காசிநாதபுரம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுரேஷ், 46, செல்வி, 60, தேவகியம்மா, 65, சாமுண்டீஸ்வரி, 60, பஞ்சாமிர்தம், 55, தனலட்சுமி, 45, உட்பட, பத்து பெண்கள் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்தது.
காயமடைந்த அவர்கள், திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இச்சம்பவம் குறித்து, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.