/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ தீக்குளித்த மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி பலி
ADDED : ஆக 03, 2026 04:01 AM
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பொதட்டூர்பேட்டை: தனக்கு தானே தீ வைத்துக்கொண்ட மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட 70 வயது மூதாட்டி, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்தார்.
பொதட்டூர்பேட்டை அடுத்த நெடுங்கல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சாரதாம்மாள், 70. இவர், சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் 8ம் தேதி இரவு, அவரது குடும்பத்தினர் துாங்கிக்கொண்டிருந்த போது, கட்டியிருந்த சேலையில் சாரதாம்மாள் தீ வைத்துக்கொண்டார்.
அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு எழுந்து வந்த குடும்பத்தினர், சாரதாம்மாளை மீட்டு, சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வந்த சாரதாம்மாள், நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து, பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.