தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ திருவள்ளூரில் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்

திருவள்ளூரில் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்

திருவள்ளூரில் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்

UPDATED : செப் 30, 2026 05:35 PM

ADDED : செப் 30, 2026 05:12 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : செப் 30, 2026 05:35 PM ADDED : செப் 30, 2026 05:12 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருவள்ளூர்:திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தில், இன்று மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது.

திருவள்ளூர் மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் விஜயசங்கர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தில் உள்ள மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில், மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம், இன்று காலை 11:00 மணி முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை நடக்கிறது.

திருவள்ளூர் மண்டல மேற்பார்வை பொறியாளர் ﻿- பொறுப்பு, விஜயசங்கர் தலைமை வகித்து, மின் நுகர்வோரிடம் இருந்து மனுக்களை பெற உள்ளார்.

எனவே, திருவள்ளூர் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட மின் நுகர்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள், தங்கள் பகுதியில் நிலவும், மின்துறை சம்பந்தமான புகார்களை நேரில் தெரிவிக்கலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us