/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ திருவள்ளூரில் மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : செப் 30, 2026 05:35 PM
ADDED : செப் 30, 2026 05:12 PM
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திருவள்ளூர்:திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தில், இன்று மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் நடக்கிறது.
திருவள்ளூர் மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் விஜயசங்கர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் பெரியகுப்பத்தில் உள்ள மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில், மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம், இன்று காலை 11:00 மணி முதல் மதியம் 1:30 மணி வரை நடக்கிறது.
திருவள்ளூர் மண்டல மேற்பார்வை பொறியாளர் - பொறுப்பு, விஜயசங்கர் தலைமை வகித்து, மின் நுகர்வோரிடம் இருந்து மனுக்களை பெற உள்ளார்.
எனவே, திருவள்ளூர் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட மின் நுகர்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள், தங்கள் பகுதியில் நிலவும், மின்துறை சம்பந்தமான புகார்களை நேரில் தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.