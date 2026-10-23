/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/இளம்பெண்ணை காதலித்து கர்ப்பிணியாக்கியவர் கைது
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி அருகே, எட்டு ஆண்டுகளாக காதலித்த இளம்பெண்ணை, கர்ப்பிணியாக்கி ஏமாற்றிய, மனோஜ்குமார், 21, என்ற வாலிபரை, போலீசார் இன்று (அக்.,22) கைது செய்தனர்.
திருத்தணி அடுத்த தெக்களூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஹரிணி, 21. அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மனோஜ்குமார், 21. உறவினரான இருவரும், கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், ஹரிணி தற்போது, 5 மாதம் கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இதையடுத்து, ஹரிணி தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ளுமாறு, பல மாதங்களாக மனோஜ்குமாரிடம் தெரிவித்து வந்துள்ளார். ஆனால், திருமணம் செய்துவதற்கு மனோஜ்குமார் மறுத்துவிட்டார்.
இதையடுத்து, இன்று திருத்தணி மகளிர் காவல் நிலையத்தில், ஹரிணி புகார் கொடுத்தார். அதன்படி வழக்கு பதிந்து, மனோஜ்குமாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.