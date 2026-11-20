/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/மயங்கி விழுந்து விவசாயி பலி
ADDED : நவ 20, 2026 08:45 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த கிருஷ்ணசமுத்திரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் உமபாதி, 55. விவசாயி. இவர், இன்று (நவ.,20) அதிகாலை 5:00 மணிக்கு, வீட்டிலிருந்து வயல்வெளிக்கு செல்வதற்காக, தெருவில் நடந்து சென்றார்.
அப்போது, திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு, மயங்கி தெருவில் விழுந்தார். அங்கிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி மதியம் இறந்தார். திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.