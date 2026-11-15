நீர்வரத்து கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி ஏரிகளை துார்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை
நீர்வரத்து கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி ஏரிகளை துார்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை
ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
திருத்தணி: திருத்தணி கோட்டத்தில் ஏரி நீர்வரத்து கால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, நேற்று (நவ.,13) நடந்த விவசாயிகள் நலன்காக்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
திருத்தணி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம், ஆர்.டி.ஓ., ராஜகோபால் தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
கூட்டத்தில், தாசில்தார்கள் செந்தில்குமார், மலர்விழி, வேளாண் உதவி இயக்குநர் பிரேம் உட்பட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உட்பட 60க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.
காலை 6:00 மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை சீரான மும்முனை மின்சாரம் வழங்க வேண்டும். தோட்டக்கலை துறையின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக காய்கறி விதைகள் வழங்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஆர்.டி.ஓ.,விடம் விவசாயிகள் மனு அளித்தனர்.
கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு விவசாய சங்கங்களின் கூட்டு இயக்க மாநில துணை தலைவர் வேணுகோபால் பேசியதாவது:
விவசாயிகள் நலன் கருதி, மத்திய அரசு உர மானியாக நடப்பாண்டில், 62,370 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளதால், ஒரு யூரியா மூட்டை – 45 கிலோ 2,500 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்வதை, வெறும், 266.90 ரூபாய்க்கு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
அதேபோல், வனவிலங்குளால் உயிர்சேதம் ஏற்படும் விவசாயிகளுக்கு, ஐந்து லட்சம் ரூபாயில் இருந்து, 10 லட்சம் ரூபாயாக மாநில அரசு உயர்த்தியுள்ளது. இதுதவிர, வனவிலங்குளால் பயிர் சேதம் ஏற்பட்டதால், ஏக்கருக்கு, 20 ஆயிரத்தில் இருந்து, 40 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விவசாயிகள் சார்பில் முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிக்கப்படுகிறது.
திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் முதிர்வு கரும்புகளை அரவை செய்வதை போல், இளம் கரும்புகளையும் அரவை செய்வதால், சர்க்கரையின் உற்பத்தி திறன் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, முதிர்வு கரும்புகளை வெட்டுவதற்கு ஆலை நிர்வாகம் அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
திருத்தணி கோட்டத்தில் உள்ள பெரும்பாலான ஏரிகளின் நீர்வரத்து கால்வாய்கள் தனிநபர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மழை பெய்யும் போது, ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து இல்லை. எனவே, ஏரியின் நீர்வரத்து கால்வாய்களில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, ஏரியை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.