அரசு சேவைகளை பெற விவசாயிகள் அடையாள அட்டை பதிவு அவசியம்
அரசு சேவைகளை பெற விவசாயிகள் அடையாள அட்டை பதிவு அவசியம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:54 PM
திருவள்ளூர்: ‘உரங்கள், பயிர் காப்பீடு, பயிர் கடன் போன்ற அரசு சேவைகளை பெறுவதற்கு, விவசாயிகள் அடையாள அட்டையை பதிவு செய்ய வேண்டும்’ என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், இதுவரை ஆதார் எண் அடிப்படையில், விவசாயிகளின் தேவைக்கேற்ப, பயிர் பரப்பின் அடிப்படையில், மானிய விலையில் உரம் வழங்கப்பட்டு வந்தது.
தற்போது, மத்திய அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, உர விற்பனைக்கான கூட்டமைப்பு முறையில், மானிய விலை உரங்களை வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ‘உழவன்’ அடையாள எண் அடிப்படையில், பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு, அவர்கள் சாகுபடி செய்யும் பயிர் மற்றும் பரப்பு அடிப்படையில் மானிய விலை உரங்கள் வழங்கப்படும்.
எனவே, அனைத்து விவசாயிகளும், விவசாயிகள் அடையாள எண்ணை, கட்டாயம் பதிவு செய்ய வேண்டும். தற்சமயம் வரை, தங்களது முழுமையான நிலங்களின் சர்வே எண்களை பதிவு செய்யாதவர்கள், உடனடியாக அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்தை அணுகியோ அல்லது அருகிலுள்ள வேளாண் உதவி இயக்குநர்களை தொடர்பு கொண்டோ பதிவு செய்ய வேண்டும்.
விவசாயிகளுக்கு, உரங்கள் மட்டுமின்றி, அனைத்து வேளாண் மானிய திட்டங்கள், பயிர் காப்பீடு, பயிர் கடன் போன்ற சேவைகளை பெறுவதற்கு, விவசாய அடையாள அட்டை அவசியம் என்பதால், உடனடியாக விவசாயிகள் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.