மானியம் பெற விவசாய அடையாள அட்டை அவசியம்: வேளாண் துறை
மானியம் பெற விவசாய அடையாள அட்டை அவசியம்: வேளாண் துறை
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
பொன்னேரி: ‘மானிய விலையில் உரங்களை பெறுவதற்கு விவசாய அடையாள அட்டை அவசியம்’ என, விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் முதற்கட்டமாாக 18 மாவட்டங்களில், ‘அக்ரிஸ்டாக்’ எனும் வேளாண் துறையின் இணையதளம் மூலம் விவசாய அடையாள அட்டை பதிவு செய்யும் விவசாயிகளுக்கு, சாகுபடி செய்யும் பயிர் மற்றும் பரப்பளவின் அடிப்படையில் மானிய விலையில் உரங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. எனவே, விவசாயிகள் அடையாள அட்டை பெறுவது அவசியம் என, வேளாண் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
இதுதொடர்பாக, மீஞ்சூர் வேளாண் வட்டார உதவி இயக்குநர் டில்லிபாபு கூறியதாவது:
விவசாயிகள் மானிய விலையில் உரங்களை பெறுவதற்கும், மற்ற விவசாய திட்டங்களில் பயன்பெறுவதற்கும் விவசாய அடையாள எண் கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த அட்டையை பெறுவதற்கு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே இந்த அட்டையை பெற விண்ணப்பித்த விவசாயிகளும், தங்கள் விவசாய நிலங்களின் சர்வே எண்களை முழுமையாக பதிவு செய்ய வேண்டும்.
வேளாண் விரிவாக்கம் மையம், உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் அல்லது பொது சேவை மையங்களில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். பயிர் காப்பீடு, பயிர்கடன், மானிய விலையில் இடுபொருட்கள், வேளாண் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்திற்கும், விவசாய அடையாள அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.