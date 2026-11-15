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தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பியால் சக்கரமநல்லூர் விவசாயிகள் அச்சம்
தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பியால் சக்கரமநல்லூர் விவசாயிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:34 PM
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திருவாலங்காடு: சக்கரமநல்லூர் கிராமத்தில் விவசாய நிலங்களின் வழியாக தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பிகளால், விவசாயிகள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
திருவாலங்காடு அருகே சக்கரமநல்லூர் கிராமம் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள ஏரிக்கரையை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பரளவில் விவசாயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. சக்கரமநல்லூர் விவசாய நிலம் வழியாக, திருவாலங்காடு நோக்கி மின்கம்பிகள் தாழ்வாக செல்கின்றன.
இதனால் விவசாயிகள், விளை பொருட்கள் மற்றும் உரங்களை வாகனங்களின் மூலம் கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, சக்கரமநல்லூர் விவசாய நிலங்கள் வழியாக தாழ்வாக செல்லும் மின்கம்பிகளை சீரமைக்க, திருவாலங்காடு மின்வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவாசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.