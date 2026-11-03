வறண்டு கிடக்கும் ஜமீன் கொரட்டூர் தடுப்பணை 15க்கும் மேற்பட்ட கிராம விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
வறண்டு கிடக்கும் ஜமீன் கொரட்டூர் தடுப்பணை 15க்கும் மேற்பட்ட கிராம விவசாயிகள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM
திருமழிசை: புதுச்சத்திரம் பகுதியில், சொட்டு தண்ணீரின்றி ஜமீன் கொரட்டூர் தடுப்பணை வறண்டு கிடப்பது, 15க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பூந்தமல்லி ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது கொரட்டூர் ஊராட்சி. இப்பகுதி கூவம் ஆற்றில், கடந்த 1879ம் ஆண்டு, ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தில் ஜமீன்கொரட்டூர் தடுப்பணை கட்டப்பட்டது.
இந்த தடுப்பணை, 10 மில்லியன் கன அடி தண்ணீரைத் தேக்கி வைக்கும் திறன் கொண்டது.
பருவமழை காலங்களுக்குப் பின், ஆற்றில் 3 கி.மீ., தூரம் வரை தண்ணீரைத் தேக்கி வைப்பதன் மூலம், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மிக வேகமாக உயர்த்த உதவுகிறது.
புதுச்சத்திரம், ஜமீன் கொரட்டூர், கூடப்பாக்கம், மேல்மணம்பேடு மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள 15 கிராம மக்கள், தங்களது குடிநீர் மற்றும் விவசாய தேவைக்கு, ஜமீன் கொரட்டூர் தடுப்பணை நீரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
கனமழை அல்லது வெள்ளக் காலங்களில், கூவம் ஆற்றில் வரும் வெள்ள நீர், மதகுகள் மூலம் பங்காரு கால்வாய் வழியாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்கிறது. இதன் மூலம், சென்னை நகரத்தின் குடிநீர் தேவையும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், வெங்கத்துார் பகுதியில், கூவம் ஆற்றில் சென்னை எல்லை சாலை பணிகளுக்காக உயர்மட்ட பாலம் கட்டும் பணி நடந்து வருவதால், நீர் வழிந்தோடுவது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கூவம் ஆற்றுக்கு அரண்வாயல், கூடப்பாக்கம், புதுச்சத்திரம் உட்பட பல பகுதிகளிலிருந்து வரும் நீர் வரத்து கால்வாய்களும் பராமரிப்பில்லாமல் புதர் சூழ்ந்து கிடக்கின்றன.
அதனால், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை ஓரளவு பெய்திருப்பினும், ஜமீன் கொரட்டூர் தடுப்பணையில் சொட்டு நீர் கூட தேங்கவில்லை. இது, 15க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட நீர்வள ஆதாரத்துறை அதிகாரிகள், கூவம் ஆற்றில் ஆய்வு செய்து, தடுப்புணையில் தண்ணீர் தேங்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.