விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்ய கோரி பொன்னேரியில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்ய கோரி பொன்னேரியில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:31 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:10 PM
பொன்னேரி:தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி, விவசாய கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி, பொன்னேரியில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்ட அனைத்து விவசாய சங்கங்கள் சார்பில், நேற்று பொன்னேரியில் விவசாய கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி, கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ஆர்ப்பாபட்டத்தின் போது விவசாயிகள் கூறியதாவது:
பாரபட்சம் இல்லாமல், அனைத்து விவசாய கடன்களும் தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும். நெல் குவிண்டாலுக்கு, 3,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும்.
கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு, 4,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். ரேண்டம் முறையை தவிர்த்து, உரிய காலத்தில் பயிர் காப்பீடு வழங்க வேண்டும்.
விலை ஏற்றப்பட்ட ரசாயன உரங்களை, பழைய விலைக்கே வழங்க வேண்டும். தேவையற்ற உபகரணங்கள் வழங்குவதை தவிர்த்து, மானியத்தை விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடர்ந்து, பொன்னேரி பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, புதிய தேரடி தெரு, திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை வழியாக பொன்னேரி சப் - கலெக்டர் அலுவலகம் வரை விவசாயிகள் பேரணி சென்றனர்.
அங்கு, விவசாய பயிர் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி, அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
மனுவில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:
தமிழக அரசின் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு, விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றம் அளிப்பதாக உள்ளது. இது, தேர்தல் காலத்தில் அளித்த வாக்குறுதிக்கு முரணாக உள்ளது. குறு, சிறு விவசாயிகளை பாதிக்கிறது.
தமிழக அரசு வெளியிட்ட பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி உத்தரவை ரத்து செய்து, அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெறும் வகையில், கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து, புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.