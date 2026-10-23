திருத்தணியில் தொடர்மழை பூ விவசாயிகள் வேதனை

ADDED : அக் 22, 2026 05:59 PM
திருத்தணி: திருத்தணி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், இரு நாட்களாக தொடர் மழை பெய்து வருவதால், பூ பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் வேதனை அடைந்து வருகின்றனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை, கடந்த 15ம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளதாக, இந்திய வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் முதலே, வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால், திருத்தணி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், இரவு முழுதும் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 1:00 மணி முதல் அதிகாலை 5:00 மணி வரை, தொடர்ந்து மழை பெய்தது.
பின், காலை 10:00 மணி முதல் தொடர்ந்து துாறல் மழையும், அவ்வப்போது பலத்த மழையும் பெய்து வருகிறது. இதனால், மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல முடியாமல், வீட்டிலேயே முடங்கியுள்ளனர்.
அதுமட்டுமின்றி, விவசாய பணிகள், தொடர் மழையால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், பூ பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள், அதிக அளவில் பாதிப்படைந்துள்ளனர்.
தொடர் மழை காரணமாக, செடிகளில் இருந்து பூக்களை பறிக்க முடியாததால், பூக்கள் செடியிலேயே அழுகி வீணாகி வருவதாக, பூ விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒரு சில விவசாயிகள், மழையில் நனைந்தவாறு பூக்களை பறித்து, திருத்தணி பூ மார்க்கெட்டில் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
தொடர் மழையால், பூக்களை பறிக்க முடியாமல் கடும் நஷ்டம் அடையும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக, விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.