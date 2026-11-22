UPDATED : நவ 21, 2026 02:54 PM
ADDED : நவ 21, 2026 02:52 PM
திருவள்ளூர்: மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம், வரும் 27ம் தேதி நடைபெற உள்ளதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மாவட்ட அளவிலான விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம், வரும் 27ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
இக்கூட்டத்தில் வேளாண், தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனை மற்றும் வணிகம், மீன்வளம், கூட்டுறவு, வங்கிகள், திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை, மின்வாரியம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வேளாண் சார்ந்த துறைகளின் மாவட்ட அளவிலான தலைமை அலுவலர்கள் அனைவரும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும்.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் பங்கேற்று, தங்கள் பகுதிகளில் ஏற்படும் குறைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.