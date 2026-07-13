தனியார் பிளாஸ்டிக் கிடங்கில் தீ விபத்து: தத்தமஞ்சியில் பரபரப்பு
தனியார் பிளாஸ்டிக் கிடங்கில் தீ விபத்து: தத்தமஞ்சியில் பரபரப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:37 AM
பொன்னேரி: தத்தமஞ்சியில் உள்ள தனியார் பிளாஸ்டிக் கிடங்கில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
பொன்னேரி அடுத்த தத்தமஞ்சி கிராமத்தில், சென்னை திருமுல்லைவாயல் பகுதியைச் சேர்ந்த டேனியல் கண்ணன், 42, என்பவருக்கு சொந்தமான பழைய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை சேகரித்து, துாளாக்கும் கிடங்கு உள்ளது.
விடுமுறை நாளான நேற்று, அங்கு யாரும் பணியில் இல்லாமல் பூட்டப்பட்டிருந்தது. நேற்று மாலை கிடங்கில் இருந்து திடீரென கரும்புகை வெளியேறுவதை கண்டு, கிராம மக்கள் பதற்றமடைந்தனர்.
சிறிது நேரத்தில், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கொழுந்துவிட்டு எரிவதை கண்டனர். மேலும், பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் துர்நாற்றம் வீசியது. கரும்புகை மற்றும் துர்நாற்றத்தால் கிராம மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
தகவலறிந்த பொன்னேரி மற்றும் கும்மிடிப்பூண்டி தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் அங்கு விரைந்து சென்று, தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.
காற்றின் வேகத்தில் அடுத்தடுத்து பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தீ பரவியபடி இருந்தது.
நள்ளிரவு வரை தீயை அணைக்கும் பணியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து, காட்டூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.