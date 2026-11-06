பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிக்க தீயணைப்பு துறை அறிவுறுத்தல்
பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிக்க தீயணைப்பு துறை அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 05, 2026 07:27 PM
திருத்தணி: திருத்தணி தளபதி பள்ளியில் பட்டாசுகளை பாதுகாப்பு வெடிப்பது குறித்து, தீயணைப்பு துறையினர் மாணவர்கள் இடையே செயல்முறை விளக்கம் செய்து காட்டினர்.
திருத்தணி ம.பொ.சி.சாலையில் இயங்கி வரும் தளபதி கே.விநாயகம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் இன்று (நவ.,5), தீபாவளியை ஒட்டி தீயணைப்பு துறையினர் பாதுகாப்பாக பட்டாசுகள் வெடிப்பது மற்றும் தீ விபத்து ஏற்படும் நேரத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஏற்படுத்துவது குறித்து மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளி தாளாளர் பாலாஜி தலைமை வகித்தார். பள்ளி தலைமை ஆசிரியை கவின்பாரதி வரவேற்றார். இதில், திருத்தணி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சம்பத் பங்கேற்று, பாதுகாப்புடன் பட்டாசுகள் வெடிக்கும் நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, தீ விபத்து ஏற்பட்டால் எவ்வாறு அணைப்பது குறித்து, தீயணைப்பு வீரர்கள் செய்முறை விளக்கம் அளித்தனர். நிகழ்ச்சி முடிவில், பள்ளி முதல்வர் பாலாஜி நன்றி கூறினார்.