வடகிழக்கு பருவ மழை தொடக்கம் கலக்கத்தில் பட்டாசு வியாபாரிகள்
வடகிழக்கு பருவ மழை தொடக்கம் கலக்கத்தில் பட்டாசு வியாபாரிகள்
UPDATED : அக் 16, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:54 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: தீபாவளி பண்டிகைக்காக பட்டாசு விற்பனை தொடங்கியுள்ள நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்துவரும் மழையால் விற்பனை பாதிக்கப்படுமோ என, பட்டாசு வியாபாரிகள் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.
ஆர்.கே.பேட்டை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக, தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், பட்டாசு விற்பனையைத் தொடங்கியுள்ள வியாபாரிகள், தொடர் மழையால் விற்பனை பாதிக்கப்படுமோ என்ற கவலையில் உள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, ஆர்.கே.பேட்டை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில், பட்டாசு விற்பனைக்கான கடைகள் அமைக்கப்பட்டு, விற்பனை தொடங்கியுள்ளது.
பண்டிகைக்கு, இன்னும் 20 நாட்களே உள்ள நிலையில், பட்டாசு வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் கடைகளுக்கு வர தொடங்குவர் என, வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்திருக்கின்றனர்.
ஆனால், கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால், பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், கடைகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறையக்கூடும் என, வியாபாரிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
மேலும், மழை தொடர்ந்து பெய்தால், பட்டாசுகளை ஈரப்பதம் பாதிக்காமல் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதிலும் சிரமம் ஏற்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.
தீபாவளி விற்பனைக்காக முதலீடு செய்துள்ள வியாபாரிகள், மழை குறைந்து விற்பனை சூடுபிடிக்கும் என, எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.