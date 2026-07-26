மீன் கடைகளால் சுகாதாரம் பாதிப்பு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அவதி
மீன் கடைகளால் சுகாதாரம் பாதிப்பு அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அவதி
ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:57 AM
கும்மிடிப்பூண்டி: கவரைப்பேட்டையில் அரசு மேல்நிலை பள்ளி சுற்றுச்சுவர் பகுதியை ஆக்கிரமித்து, வரிசையாக வைக்கப்பட்டுள்ள மீன் கடைகளால், மாணவ - மாணவியரின் சுகாதாரம் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கவரைப்பேட்டையில், தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இணைப்பு சாலையோரம் அரசு மேல்நிலை பள்ளி இயங்கி வருகிறது. அதனருகே உள்ள தெலுங்கு காலனி சாலையில், மீன் கடைகள் உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் இருந்தன.
பள்ளி மாணவ -மாணவியருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையூறாக இயங்கி வந்த கடைகள் அனைத்தும், 15 நாட் களுக்கு முன் வருவாய் துறையினர் அகற்றினர். மீண்டும் கடைகள் ஆக்கிரமிக்காமல் இருக்க வேலி அமைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மேற்கண்ட பகுதியில் இருந்து அகற்றப்பட்ட மீன் கடைகள், தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இணைப்பு சாலை யோரம், பள்ளி சுற்றுச்சுவரை ஒட்டிய பகுதியை ஆக்கிரமித்து, வரிசையாக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், மீன் கடைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளை அங்கேயே கொட்டிவிட்டு செல்வதால், பள்ளி மாணவ - மாணவியரின் சுகாதாரம் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, மாணவர்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கும் விதமாக, உடனே மீன் கடைளை அங்கிருந்து அகற்ற வேண்டும். மீன் கடைகள் வைத்திருக்கும் பெண்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில், மாற்று இடம் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என, பெற்றோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.